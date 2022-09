Es war ein sonniger Morgen im Jahr 2001, als ein Radfahrer nahe einer Autobahnauffahrt bei Ilz eine männliche fand. Die alarmierten Ermittler stellten schnell fest, dass es sich um eine regelrechte Hinrichtung gehandelt haben muss.

„Er durfte noch eine rauchen, musste sich hinknien und wurde mit einem Messer und einer Pistole exekutiert“, so einer der Ermittler. Da der Tote noch Ausweispapiere bei sich hatte, konnte seine Identität schnell festgestellt werden: Gianmaria Vitali, 47 Jahre alt, Italiener.

Ein erster Verdacht ging in Richtung neapolitanische Mafia, einiges an dem Fall deutete auf einen Racheakt hin. Doch eine Verbindung Vitalis zu der Unterwelt konnten die Ermittler nicht finden, zudem hätten die Täter in diesem Fall wohl dafür gesorgt, dass sich die Identifizierung bzw. das Auffinden der Leiche schwieriger gestaltet hätte.

Eine zweite Spur waren Zugtickets, die Vitali bei sich hatte. Bald stand fest, dass er in Wien zu seinen späteren Mördern ins Auto gestiegen sein musste, anstatt den Zug nach Italien zu nehmen.

Ermittlungen im privaten Umfeld des Opfers offenbarten eine Beziehung zu Ludmila B., eine Slowakin: "Spuren führten nach Italien und nach Bratislava, wo die Freundin des Opfers lebt. Die Slowakin war Begünstigte von mehreren Lebensversicherungen, die Vitali abgeschlossen hatte." Das war in Kleinen Zeitung 2004 zu Lesen.

Doch erst Jahre später, nach umfangreichen Ermittlungen, Behörden-Pannen und der Aussage eines unbeteiligten Afghanen in einem slowakischen Gefängnis kam die Wahrheit ans Licht und der Fall zur Anklage: Ludmila B. (55) soll den Mord an ihrem italienischen Freund in Auftrag gegeben. Der 56-jährige Igor P. soll für die Planung der Tat verantwortlich gewesen sein und das Auto und die Schusswaffe besorgt haben. Die Tat selbst sollen Michael B. (58) und Miroslav D. (55) ausgeführt haben. Sie sollen Vitali am 13. Juli 2001 unter einem Vorwand am Wiener Südbahnhof aus dem Zug gelockt und ihn überredet haben, zu ihnen ins Auto zu steigen. Das war sein Todesurteil.

Hans Breitegger, langjähriger Kriminalreporter der Kleinen Zeitung erinnert sich im Podcast-Gespräch mit Moderator David Knes an diesen aufsehenerregenden Fall, dessen Aufklärung fast zwei Jahrzehnte dauern sollte.