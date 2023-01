Unter dem knappen Titel "Bitcoin oder Bullshit?" gibt es hier den ersten Live-Podcast von "fair&female" aus dem Grazer Kunsthaus, der im Zuge des Herbstkinos aufgezeichnet wurde. Ausgangspunkt war einerseits die noch laufende Ausstellung von Hito Steyerl und andererseits eine Dokumentation, in der es um das Geschäft des Krypto-Minings in Georgien geht.

Im Gespräch beleuchten wir die gesellschaftspolitisch relevante Frage, was Vor- aber eben auch Nachteile dieser Krypto-Technologie sind, denn nicht nur der Finanzmarkt, sondern auch der Kunstmarkt ist bisweilen sehr angetan von der Vorstellung, dass alles virtuell und programmierbar Der Nachteil: Kryptomining verbraucht enorm viele Ressourcen.

Das Intro hat Katrin Bucher Trantow gesprochen. Sie ist Chefkuratorin im Kunsthaus Graz. Die gebürtige Schweizerin studierte in Basel Kunstgeschichte und lebt seit 2003 in der steirischen Hauptstadt.

Am Panel und damit Teil des Podcasts: Christa Sommerer, Künstlerin und Professorin am Interface Culture Department am Institut für Medien der Kunstuni Linz. Dirk Raith, er ist Soziologe und Wirtschaftsethiker – der Fokus seiner Forschung Arbeit liegt auf nachhaltiger und ethischer Wirtschaft und Klaus Billinger, er ist Geschäftsführer der Bakerhouse Gallery in Graz.