Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mittwoch, der 18. März: Wie gefährlich ist Ibuprofen wirklich?

Eine Sprachnachricht via WhatsApp verunsichert, weil darin behauptet wird, Ibuprofen verschlimmere den Verlauf der Covid-19-Erkrankung. Zunächst hieß es, das seien Fake News, nun aber gibt es eine offizielle Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation. Was dahinter steckt, erklärt Infektionsspezialist Bernhard Haas im Podcast – und beantworte die Frage, wie man Einkäufe sicher an seine besonders gefährdeten Nachbarn oder Verwandten übergibt.

Podcast abonnieren Unser "Corona-Update" gibt es natürlich auch überall, wo es Podcasts gibt – einfach kostenlos abonnieren und jeden Tag die wichtigsten Antworten auf die dringesten Fragen hören. >>> Bei Apple hören >>> Bei Spotify hören

Dienstag, der 17. März: Kommt das Virus per Amazon-Paket zu mir?

Wir bleiben zuhause – aber kann das Coronavirus per Paketlieferung in die eigenen vier Wände eindringen? Warum kann sich nicht jeder testen lassen? Und ab wann wirkt die Herdenimmunität? Infektionsspezialist Bernhard Haas beantwortet im Gespräch mit Gesundheitsjournalistin Sonja Krause täglich die wichtigsten Fragen rund um den Kampf gegen Covid-19.

Montag, der 16. März: Kann das Virus am Einkaufswagen haften bleiben?

Ab heute ist auch in diesem Podcast alles anders: Von nun an wollen wir Ihnen täglich Antworten auf die wichtigsten Fragen liefern. Wann darf ich wieder raus? Wie tödlich ist das Virus wirklich? Bleibt es auf Einkaufswagen haften? Und wann gibt es Aussicht auf Besserung? Der steirische Infektionsspezialist Bernhard Haas liefert im Gespräch mit Gesundheitsredakteurin Sonja Krause jeden Tag Einblicke in den Kampf gegen das Coronavirus in Österreich.

Der Hintergrund Geschätzte Leserinnen und Leser, Hörerinnen und Hörer! wir bieten Ihnen dieses Service als Podcast an, da ein ungeschnittenes Gespräch die Möglichkeit bietet, so komplexe Themen wie eine Virus-Pandemie ausführlich zu erklären und Sie damit die direkte, ungefilterte Information des Experten erhalten. Gleichzeitig versorgen wir Sie auf unserer Homepage und über die gedruckte Zeitung mit allen wichtigen Informationen.

Mehr zum Thema Antworten auf Fragen aus dem Alltag Klebt das Coronavirus am Einkaufssackerl?

Freitag, der 13. März: Wie wird uns Cov-19 verändern?

Wie gehen wir mit der Erkenntnis um, dass die nahe Zukunft plötzlich erschreckend unberechenbar scheint?

Wenn die Grenzen zugehen, der Alltag auf Minimalbetrieb gesetzt wird und die absurdesten Verschwörungstheorien blühen, hängt vieles davon ab, wie die Leute ihre Ängste ausleben, meint der Soziologe und Krisen-Forscher Manfred Prisching.

In dieser Spezialfolge für das Wochenende schalten wir bewusst einen Gang zurück und lassen uns mehr Zeit für ein Gespräch abseits der rasenden aktuellen Entwicklungen und versuchen, den Blick auf die gesellschaftlichen Folgen des Coronavirus zu legen.

Donnerstag, der 12. März

Unsere Themen heute: Schulschließungen – Was bedeuten sie für Schüler und Eltern, wie ist das mit dem Beaufsichtigen? Was erwartet uns nächste Woche?

Einschränkungen der Reisefreiheit: Die USA lassen Europäer nicht mehr Einreisen, auch an der tschechischen Grenze gibt es bald Kontrolle. Und wie sieht es an der italienischen Grenze aus?

Wolfgang Bartosch: Der AK-Direktor und ÖFB-Vizepräsident im Gespräch mit Sportredakteur Michael Schuen über den (fast komplett) eingestellten Fußballbetrieb und was die Corona-Krise für Arbeitgeber bedeutet.

Zudem hören Sie Ausschnitte aus einer Fragerunde mit der steirischen Landesspitze aus Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und seinem Vize Anton Lang, Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß und dem Virologen Klaus Vander.

Mittwoch, der 11. März

In unserem neuen Podcast-Format "Corona Update" informieren wir sie über die wichtigsten Entwicklungen rund um das Virus - tagesaktuell.

Heute: abgesagte Schulveranstaltungen, die Zentralmatura, das Veranstaltungsverbot und seine Bedeutung für den Kulturbetrieb (so fällt etwa die diesjährige Diagonale Ersatzlos aus).

Gesundheitsredakteurin Sonja Krause unterhält sich im Anschluss mit David Knes über die Verlaufskurve der Corona-Neuinfektionen in Österreich: Wie viele Infektionen sind zu erwarten? Macht eine Ansteckung immun? Wann ist Erleichterung in Sicht? Welche Maßnahmen sind besonders wirksam? Und was heißt das alles für den Arbeitsalltag in der Redaktion?

Den Podcast hören Sie kostenlos direkt hier oder auf Spotify.

Produktion: Sebastian Krause