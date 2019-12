Rätselraten in der Gastronomie Darf ein Raucherunterstand so aussehen?

Seit Inkrafttreten des generellen Rauchverbots in der Gastronomie mit Ausnahme von Freiflächen, treibt die Kreativität von Herstellern von Unterständen aller Art die seltsamsten Blüten. "Raucherunterstände" sind zum neuen Geschäftszweig geworden. Aber was ist überhaupt erlaubt? Versuch einer Klärung.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sieht aus wie eine Bushaltestelle und in der darf ja geraucht werden, aber was gilt im Freibereich eines Gasthauses? © (c) TRFilm - stock.adobe.com

Unser Leser ist Gastwirt in Graz-Umgebung. Das absolute Rauchverbot in der Gastronomie hat ihm, wie er klagt, 20 Prozent Umsatzeinbußen gebracht. Um die rauchende Kundschaft nicht komplett zu verlieren, würde er gern seine ehemalige Eisdiele, einen etwa fünf Quadratmeter großen Raum, in einen Raucher-Unterstand umfunktionieren. "Dafür würde ich die Front entfernen, das Ganze sieht dann aus wie eine Krippe oder eine Bushaltestelle - und in einer Bushaltestelle ist das Rauchen ja auch erlaubt", sagt er. Allerdings konnten ihm weder die zuständige Bezirkshauptmannschaft, noch die Wirtschaftskammer eine verbindliche Auskunft darüber geben, ob er damit die gesetzlichen Vorlagen erfüllt. "Laut Wirtschaftskammer und BH gibt es noch keine Regelung, frühestens Mitte Dezember soll es dazu etwas geben,- ist ja wieder mal typisch für Österreich", klagt er und sieht sich dabei durchaus als Stellvertreter seines Berufsstandes. Das Einzige, was er sicher machen könnte, sei, einen Schirm aufzustellen, wurde ihm gesagt. Dazu sagt er nur: "Na klar, ist ja voll der Wetterschutz!".