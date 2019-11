Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

"Fehlzeiten" durch Arbeitslosigkeit wirken sich leider drastisch aus © (c) Looker_Studio - stock.adobe.com (Anawt Sudchanham)

Wer 45 Jahre gearbeitet hat, kann mit Anfang kommenden Jahres ohne Abschläge schon mit 62 Jahren in Pension gehen. Das ist der Kern der neuen „Hacklerregelung“, die im vergangenen September im Nationalrat beschlossen wurde. Unser Leser, Herr G., freute sich, zu dieser Gruppe zu gehören: „Ich habe 45 Jahre am Bau gehackelt“, erzählt er. Bei seinem Pensionsantrag sei ihm trotzdem mitgeteilt worden, dass ihm noch 66 Monate fehlen, um in den Genuss der neuen Regelung zu kommen. Die Zeiten der Arbeitslosigkeit, typisch für sein Gewerbe, werden ihm nämlich nicht angerechnet. „Kann das wirklich sein? Ist das so gewollt?“ fragt er sich.