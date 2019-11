Facebook

© (c) blende11.photo - stock.adobe.com

Das ist alles andere als ein hundsgewöhnlicher Prozess: Nach einem Hundebiss fordert eine Frau 16.000 Euro von der Besitzerin des Tieres plus Haftung für alle Folgen. Rund 15.000 Euro davon sind für psychische Schmerzen. Der Fall ist am Landesgericht Klagenfurt anhängig.

„Seit der Hundeattacke leidet die Betroffene unter Belastungsreaktionen und Angststörungen. Sie braucht eine Therapie“, heißt es in der Klage. Allein von Oktober 2018 bis April 2019 sei die Frau 49 Mal bei einem Psychologen in Behandlung gewesen, erklärt ihr Anwalt Gernot Funder. „Die Belastungsreaktion und Panikstörung sind eine Reaktion auf die Hunde-Attacke. Das steht ganz klar im Befund der Frau. Eine Traumabehandlung wird dringend empfohlen.“

Das kann nicht sein, meint hingegen der Anwalt der Gegenseite. „Das Ganze war ein harmloser Vorfall, der kann keine derartigen Panikstörungen nach sich gezogen haben“, betont Peter Bernhart, der Anwalt der Hundebesitzerin.