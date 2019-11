Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) Andrey Popov - stock.adobe.com (Andrey Popov)

Ein Ehepaar wurde durch das Privatinserat eines Verkäufers auf ein Grundstück aufmerksam und hatte es bereits zweimal besichtigt, ehe es im Internet das Inserat einer Immobilienmaklerin entdeckte, mit dem die Maklerin genau das betreffende Grundstück bewarb – mit einem niedrigeren Preis als im Privatinserat des Verkäufers. Die Kaufinteressenten setzten sich daraufhin mit der Maklerin in Verbindung, bekamen bestätigt, dass es sich wirklich um dasselbe Grundstück handelt und erklärten, dass sie die Liegenschaft zu einem noch günstigeren Preis erwerben wollten. Daraufhin bekamen sie per E-Mail ein Exposè samt Grundbuchsauszug, ein „leeres Kaufanbot“, Hinweise über Nebenkosten, Rücktrittsrechte und die Maklerprovision sowie ein Widerrufsformular übermittelt. Noch am Abend dieses Tages holte das Ehepaar selbst einen Grundbuchsauszug ein und rief bei der Maklerin an, um ihr klarzumachen, dass man mit ihrer Vorgehensweise nicht einverstanden sei, kein Anbot unterzeichnen wolle und sie „ein schwarzes Schaf in der Branche“ sei.