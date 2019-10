Was man wissen sollte, wenn man sich auf den Kauf eines Hauses mit einem „Gebrauchsberechtigten“ einlässt und warum die vermeintlich günstige Immobilie eine Menge Ärger mit sich bringen kann.

© (c) Alexander Limbach - stock.adobe.com

Unser Leser erwarb von seiner Tante kostengünstig das Haus seines verstorbenen Großvaters, in dem bis heute die Lebensgefährtin des Großvaters wohnt. „Mein Opa hat für sie ein lebenslanges, unentgeltliches Wohnungsgebrauchsrecht für die ganze Liegenschaft, also Haus und Außenanlage, im Grundbuch eintragen lassen“, erzählt der Mann, der damit beim Kauf der Immobilie kein Problem hatte. „Meine Frau und ich haben uns immer gut mit der Freundin meines Opas verstanden“, sagt er. „Außerdem wollten wir dort nie einziehen, waren also froh, dass das Haus nicht leer stand.“