Airbnb & Co. Darf man seine Wohnung einfach an Urlauber vermieten?

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Vor der Vermietung empfiehlt sich ein Blick in den Wohnungseigentumsvertrag © Pixabay

Unser Leser ist Miteigentümer in einer Siedlung, die seit ihrer Errichtung immer nur zu Wohnzwecken genutzt wurde. „Es gibt keine andere Widmungshistorie“, ist er überzeugt. Eine der Nachbarwohnungen werde neuerdings aber in kürzeren Intervallen als Ferienwohnung an Touristen vermietet, quasi als Ferienappartement. „Darf jeder Wohnungseigentümer seine Wohnung nach freiem Ermessen kurzfristig an Feriengäste vermieten, auch ohne Zustimmung der Anteilseigner im Hause?“, fragt er sich nun und möchte wissen: „Ist hiefür nicht ein einstimmiger Beschluss der Hausgemeinschaft erforderlich? Sind solche Praktiken im Wohnungseigentumsgesetz geregelt?“ Bei der Hausverwaltung fühle sich in dieser Angelegenheit niemand zuständig.