Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) exclusive-design - stock.adobe.com

Beim sogenannten Steinwasser sollen Steine wie Amethyst oder Bergkristall das Wasser beleben. Beim Verein für Konsumenteninformation heißt es dazu: „Aus der wissenschaftlichen Medizin gibt es keinen Beweis für die Wirksamkeit.“ Allerdings könne das Wasser im offenen Krug, wie VKI-Expertin Birgit Schiller betont, mit der Zeit durch Schmutz und Bakterien verkeimen. Doppelt problematisch sind Steine, die nicht regelmäßig heiß gewaschen werden und überdies noch eine raue Oberfläche haben. Hier geht es zum Konsument-Report über Wasseraufbereitung

Verbrannte Mikroorganismen

Gern wird mit auch mit kleinen Keramik-Elementen geworben, in die nicht näher genannte Mikroorganismen (EM) eingebrannt sind. Sie sollen die Wasserqualität verbessern, etwa indem sie Wassercluster verkleinern. Genaue Angaben zum Wirkmechanismus fehlen. Beim VKI wendet man ein: „Beim Brennen von Keramik werden alle Mikroorganismen zerstört, können also keine Wirkung mehr haben.“

Magnet - echt magisch?

Immer wieder werden Magnete angeboten, die, an der Wasserleitung montiert, das gestörte Erdmagnetfeld wiederherstellen und so Ordnung im Wasser erzeugen sollen bzw. als natürliche Kraft auf das Wasser wirken sollen. Außerdem werden Magnete gegen Kalkablagerungen in Leitungen und Geräten angeboten. Der VKI warnt: „Tests der Stiftung Warentest konnten keine Wirkung feststellen!“

Besprochenes Wasser

Mit "positiver Affirmation" meint man meist die Wasserbehandlung nach Masuru Emoto, der das Wasser mit mündlichen oder schriftlichen positiven Botschaften verbessern will, um eine aufbauende Wirkung auf den Menschen zu erzielen. Ähnliches sollen Glaskrüge bewirken, die besonders schön, dem goldenen Schnitt nachempfunden oder mit der Blume des Lebens bzw. mit Lebensbäumen versehen sind. Darin enthaltene Getränke sollen verbessert werden und teilweise sogar den Raum, in dem die Kanne steht, positiv beeinflussen. Dass uns der Anblick einer hübschen Kanne gut tut, ist zumindest nachvollziehbar. "Und die Kosten dafür halten sich in Grenzen", räumt Birgit Schiller ein.

Basisches Wasser

So genannte Wasser-Ionisierer bewirken mithilfe von Strom eine Wanderung der enthaltenen Ionen. Mithilfe von Membranen werden „ionisiertes“ Wasser mit höherem pH-Wert als 7 (basisches Wasser) und Wasser mit niedrigerem pH-Wert als 7 (saures Wasser) in Kammern getrennt. Es gibt aber auch Ionisierer, die mit einem Ionentauscher arbeiten und so Wasser mit einem höheren pH-Wert erzeugen. Dahinter steckt - anders als bei den bereits genannten Methoden - ein physikalisches Prinzip, das unbestritten wirkt. Das Wasser wird zum Beispiel als Kangen-Wasser beworben. "Die angebliche Wirkungsweise basischen Wassers lässt sich aber leider nicht belegen", sagt Schiller und gibt zu bedenken: "Wenn basisches Wasser in den Magen kommt, wird es zuerst einmal neutralisiert und der Effekt des Ionisierens geht sofort verloren."