Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) Mira Drozdowski - stock.adobe.com

Unser Leser hegt und pflegt die Hecke in seinem Garten seit bald 40 Jahren. „In der Vergangenheit grenzte mein Grundstück auf einer Seite nur an Ackerland, so konnte ich die Hecke immer gut schneiden“, erzählt er. Jetzt sei das Grundstück aber in Bauland umgewidmet worden. Der neue Nachbar habe es eingezäunt und lagere nun sein meterlanges Brennholz direkt an besagter Hecke, was diese nicht sonderlich gut vertrage. „Meine Hecke ist auf dieser Seite mittlerweile schon abgestorben“, beklagt sich der Mann, der seinen Nachbarn freilich schon mehrfach auf das Problem angesprochen hat. „Das hat aber alles nichts gebracht“, erzählt er und fragt sich nun: „Wie kann ich mich rechtlich wehren?“