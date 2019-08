Facebook

© (c) gtranquillity - stock.adobe.com

Eines gleich vorweg: Zur Basisrezeptur für Vanilleeis gehören Milch, Schlagobers, Zucker, Eigelb und Vanille. Bei „Vanille-Eiscreme“ kann der Verbraucher auch erwarten, dass Vanille als solche enthalten ist oder dass ein natürliches Vanille-Aroma verwendet wird. So weit die Theorie. Wie die Praxis aussieht, analysiert der Verein für Konsumenteninformation (VKI) in der September-Ausgabe der Zeitschrift „Konsument“. 21 Produkte fanden die Tester des VKI, als sie in Supermärkten nach „Vanilleeis“ suchten. 10 davon sind Bioware, 14 Eigenmarken.