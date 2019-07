Betrugsmasche „Kammerjäger“: Unser Leser suchte im Internet nach einem Schädlingsbekämpfer in nächster Nähe und ging leider einem deutschen Betrügernetzwerk auf den Leim. Was man aus dem Fall lernen kann und wie man seriöse „Notdienste“ erkennt.

© (c) Schlierner - stock.adobe.com (je)

Die seltsamen Geräusche hinter seinem Dunstabzug ließen unserem Leser einfach keine Ruhe mehr. „Es hörte sich so an, als würde eine Maus in meiner Küche leben“, beschreibt er uns den Grund, weshalb er sich an einem Freitag Abend entschloss, einen Kammerjäger kommen zu lassen.