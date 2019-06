Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am 1. Juli 2019 tritt für E-Autos der Ausnahmeparagraf zum IG-L in Kraft © (c) Fuchs J�rgen (Fuchs Juergen)

Unser Leser kaufte sich heuer ein Auto mit reinem Elektroantrieb und freute sich darüber, damit der Umwelt etwas Gutes zu tun. Als ihm im April eine Strafverfügung der zuständigen Bezirkshauptmannschaft wegen Missachtung des temporären Geschwindigkeitslimits auf Basis des Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ins Haus flatterte, war er doch einigermaßen erstaunt. Er war davon überzeugt, sich mit einem E-Auto nicht an diese Vorschrift halten zu müssen. „Wir haben uns im Zuge der Anschaffung des Fahrzeugs extra bei der Autobahnpolizei zu dem Thema erkundigt, und man hat uns unsere Annahme bestätigt“, erzählt der Leser und wähnte sich dabei durch den IG-L-Paragrafen 14/2a/2, der eine Ausnahmeregelung für Elektrofahrzeuge vorsieht, in Sicherheit. „Medial ging die Berichterstattung seit dem Vorjahr auch immer in diese Richtung,“ fügt er hinzu.