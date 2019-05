Facebook

Brigitte Karner studierte Schauspiel in Zürich, zahlreiche Theater- und Filmengagements in ganz Europa. Sie unterrichtet Schauspiel in Wien und ist mit Lesungen und Kunstprojekten erfolgreich. © (c) Harry Schiffer Photodesign

Eigentlich wollte Brigitte Karner nie ein Buch schreiben. Aber dann wurde sie bei einem Interview gefragt, was sie von der sogenannten Merkel-Raute hält, wie sie erzählt. Und die Antwort, die Karner damals gab, sagt schon viel über ihr Verständnis von souveränem Auftritt ohne Worte: „Merkels Geste ist rührend, voller Poesie. Da ist jemand, der in der Weltpolitik eine große Nummer ist, und mit seiner Körpersprache sagt er einfach: ,Ich bleib bei mir - ich gehe einfach meinen Weg’.“ Anders gesagt: „Da ist jemand bei sich, authentisch eben.“ In diesem Zustand müsse man sich auch keine Gedanken mehr über die eigene Körpersprache machen, weil sie dann automatisch passt.