Wer bezahlt für die Entsorgung?Wenn der Mieter Gerümpel hinterlässt

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Frage ist: Lässt sich der Besitzer der Sachen finden? © (c) Jana Schönknecht - stock.adobe.com

Unsere Leserin wohnt in einem Mietshaus, in dem einer der Mieter leider „vergessen“ hat, bei seinem Auszug das Gerümpel aus seinem Kellerabteil mitzunehmen. „Jetzt meint der Vermieter, die Kosten für die Entsorgung müssten wir Mieter tragen“, sagt sie und möchte wissen, ob es dafür eine rechtliche Grundlage gibt.

Herrenloses Gut?

Die Juristin Barbara Walzl-Sirk vom Mieterschutzverband Österreichs sagt dazu: „Bei einer Wohnungsübergabe ist es üblich, dass die Wohnung und auch ein mitgemietetes Kellerabteil vom Mieter von seinen Fahrnissen geräumt zu übergeben ist. Wenn der Mieter den Keller nicht räumt und auch der Aufforderung durch den Vermieter, diesen zu räumen, nicht nachkommt, entrümpelt erfahrungsgemäß der Vermieter dieses Kellerabteil auf Kosten des Mieters. Die dafür entstandenen Kosten werden, sofern eine Kaution hinterlegt wurde, von dieser in Abzug gebracht oder auch klagsweise geltend gemacht.“ Eine Entrümpelung auf Kosten der Allgemeinheit gehe immer nur dann, wenn es sich um herrenloses Gut handelt, der Eigentümer der Gegenstände also nicht ausfindig gemacht werden kann. Die Entrümpelung müsse dann auch rechtzeitig angekündigt werden, damit die Mieter eine Möglichkeit haben, ihre Gegenstände wegzuräumen. „Im konkreten Fall weiß der Vermieter allerdings ganz genau, wem die Gegenstände gehören – er wird diese Entrümpelung also auf Kosten dieses einen Mieters veranlassen müssen.“