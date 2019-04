Wie Sie sich rechtlich wehren können Wenn der Nachbar viel zu laut ist

Vom Recht auf Ruhe(zeiten) in der eigenen Wohnung und was Sie bei Dauerlärm von nebenan tun können.

Zwischen 20 und6 Uhr sollte eigentlich Ruhe herrschen. © (c) Antonioguillem - stock.adobe.com

Lärm ist einer der klassischen Gründe für Nachbarschaftsstreit“, sagt der Grazer Rechtsanwalt Christian Horwath. Das Problem dabei? „Es gibt keinen Katalog im Gesetz, wo man nachschauen könnte, was genau unter Lärmbelästigung fällt“, sagt er. Grundsätzlich habe jedes Bundesland in Landesgesetzen und Gemeindeverordnungen geregelt, welcher Lärm zu tolerieren ist und welche Ruhezeiten einzuhalten sind: werktags meist zwischen 12 und 15 Uhr und von 20 bis 6 Uhr. Samstags beginnt die Ruhezeit meist erst um 22 Uhr, feiertags ist jeglicher Lärm zu unterlassen. Weiters sind Ruhezeiten in der Hausordnung festgelegt. „Wenn sich ein Mieter dauerhaft nicht daran hält, ist der Vermieter berechtigt, das Mietverhältnis aufzulösen. Man kann den Vermieter aber nicht dazu zwingen.“