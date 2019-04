Facebook

Änderungsklauseln von Amazon wurden als unzulässig erklärt © (c) ORF (WDR/imago)

Die Arbeiterkammer klagte Amazon wegen insgesamt zehn unzulässiger Klauseln und zwei unrechtmäßiger Geschäftspraktiken und bekam sowohl vom Handelsgericht Wien als auch letztlich vom Oberlandesgericht Wien Recht. Die Urteile sind rechtskräftig. Die Arbeiterkammer wies in der Folge öffentlich darauf hin, dass sich die Konsument­en wegen einer unrechtmäßig vorgenommenen Erhöhung des Entgelts für Amazon Prime beim Kundenservice von Amazon melden und die Preis­erhöhung rückfordern können. Dabei geht es um die ab dem Jahr 2017 vorgenommene Erhöhung von 49 Euro auf 69 Euro pro Jahr – insgesamt also bereits 40 Euro pro Kunden.

Die Antwort des Konzerns

Amazon erteilte seinen Kunden aber eine Abfuhr und zahlt das Geld nicht zurück. Das Unternehmen weist in seinen Antwortschreiben auf einen erweiterten Leistungs­umfang hin, durch den die Preis­erhöhung rechtlich zulässig sei. Kunden, denen das nicht passe, könnten die Prime-Mitgliedschaft jederzeit kündigen. AK-Präsidentin Renate Anderl sagt dazu: "Es kann nicht sein, dass Amazon österreichische Gerichtsurteile missachtet. Die Rechtsordnung gilt auch für internationale Konzerne! Wir bleiben dran und helfen den Konsumenten!“ Amazon werfe mit der Aktion Nebel­granaten: „Die Änderungs­klauseln sind rechtskräftig als unzulässig erklärt worden, daher haben die Kunden den Anspruch auf Rückzahlung der 40 Euro.“

Was Betroffene jetzt tun können

Die Arbeiterkammer rät den Konsument­en, eine E-Mail an den Konsumenten­schutz zu schreiben: ks@akwien.at Die E-Mail an die Arbeiterkammer soll den Betreff „Preis­erhöhung Amazon“ haben. In der E-Mail an die Arbeiterkammer bitte den Namen, Wohn­adresse und die E-Mail-Adresse für eine Kontakt­aufnahme angeben. Die Arbeiterkammer sammelt jetzt die Beschwerden und prüft weitere rechtliche Schritte.