Datingportale Ärger mit Testabos

Beim Europäischen Verbraucherzentrum Österreich (EVZ) häufen sich Beschwerden zu Dating- bzw. Erotikplattformen. In den meisten Fällen geht es um automatische Vertragsverlängerungen und darum, dass Rücktritte nicht anerkannt werden. Was die Konsumentenschützer raten.

© (c) oatawa - stock.adobe.com

Peter A. (Name von der Redaktion geändert) schließt auf einem Datingportal ein 30-tägiges Testabo um 10 Euro ab. Über eine automatische ­Verlängerung wird er nicht informiert. Kurz darauf stellt er fest, dass ihm nicht nur 10 Euro abgebucht wurden, sondern zusätzlich ein Monatsbeitrag von 39,90 Euro. Peter A. beschwert sich per Mail beim Betreiber und fordert sein Geld zurück. Das Unternehmen reagiert nicht. Daraufhin ersucht Herr A. die Kreditkartenfirma, ihm den Betrag zurückzubuchen. Diese weigert sich und verweist darauf, dass ein gültiger Vertrag zwischen A. und der Firma bestehe. Der Kunde lässt seine Kreditkarte sperren.

Rechtskräftige Urteile zum Thema

Fälle wie dieser sind keine Seltenheit, wie man beim EVZ erfahren kann. Kunden schließen online vermeintlich spottbillige Testabos ab und werden dann widerrechtlich zur Kasse gebeten. Dabei ist die Rechtslage auf Seiten der Kunden. Der Verein für Konsumenteninformation ging mit einem ähnlichen Fall schon 2017 vor Gericht. "Das Oberlandesgericht Wien entschied damals rechtskräftig, dass eine automatische Vertragsverlängerung, die aus einem im Internet oder per Telefon abgeschlossenen Schnupperabo entsteht, als neuer Vertrag anzusehen ist. Daher hätte der Betreiber den Kunden noch einmal auf sein Rücktrittsrecht hinweisen müssen. Auch ein Hinweis auf der Homepage, dass die Schnuppermitgliedschaft automatisch in eine 6-monatige Mitgliedschaft übergeht, wenn nicht frist- und formgerecht gekündigt wird, ändert daran nichts", sagt Beate Gelbmann, Leiterin Abteilung Klagen im VKI. Dieses Urteil sei auf andere Unternehmen übertragbar, die mit Schnupperabos werben, die dann zu kostenintensiven, langen Mitgliedschaften werden. In solchen Fällen müsse der Anbieter den Kunden über das Rücktrittsrecht gesondert informieren. "Tut er das nicht, verlängert sich die Rücktrittsfrist um 12 Monate."

Geld retour

Konsumenten können somit, wie die Experten betonen, das Entgelt, das für den Verlängerungszeitraum bereits eingezogen wurde, zurückfordern. "Ein Rücktritt vom Vertrag ist aufgrund der unrich­tigen Rücktrittsbelehrung sogar dann noch möglich, wenn bereits Angebote der 6-mona­tigen Premium-Mitgliedschaft genutzt wurden." Das Unternehmen könne für die Nutzung ein anteiliges Entgelt fordern. Wie hoch ­dieses sein darf, lasse sich pauschal nicht sagen. Das müsse im Einzelfall geprüft werden. Einen Hinweis gebe allerdings ein weiteres, von der Bundesarbeiterkammer (BAK) erwirktes Urteil gegen die Partnervermittlungsbörse Parship.at. Demnach darf bei der Berechnung des anteiligen Abgeltungsbetrages nur eine zeitabhängige Aliquotierung im Verhältnis zur vereinbarten Gesamtlaufzeit vorgenommen werden.

Vorsichtig sein

Die große Anzahl der Fälle beim EVZ zeigen, dass sich die Anbieter vom vorliegenden ­Gerichtsurteil über Schnupperabos kaum beeindrucken lassen. Maria Semrad, Juristin beim EVZ, warnt: „Verbrauchern, die ein Dating-Test­abo abschließen, muss bewusst sein, dass bei ­einer ungewünschten automatischen Verlängerung und ­damit einhergehenden ­Abbuchung vom Konto außergerichtlich kaum eine Möglichkeit besteht, das abgebuchte Geld zurückzubekommen.“ Ob eine Firma seriös ist oder nicht, darüber kann ein Blick ins Internet Aufschluss geben.

Hier geht es zu den kostenlosen Musterbriefen des EVZ, für alle, die sich gegen unzulässige Vertragsverlängerungen wehren möchten