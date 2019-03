Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) Maksym Yemelyanov - stock.adobe.com

Laut aktuellen Umfragen gehen zwar sechs von zehn Österreichern davon aus, dass Online-Händler für ihre Produkte am Wochenende am meisten verlangen, der Praxistest bestätigt das Vorurteil aber nur bedingt. Der Preisvergleich von idealo.at kommt zu folgendem Ergebnis:

Elektronikartikel

Verbraucher sparen beim Fernsehkauf am Sonntag bis zu 75 Euro. Bei Tablets liegt die Ersparnis bei bis zu 24 Euro und bei Spielekonsolen bei 10 Euro gegenüber dem teuersten Einkaufstag. Aber auch Haushaltsartikel wie Waschmaschinen, Geschirrspüler und Staubsauger sind am Wochenende bis zu sechs Prozent günstiger als werktags.

Große Preisschwankungen sind die Ausnahme

Mit sechs Prozent ist die Preisersparnis in den analysierten Sport- und Outdoor-Kategorien am höchsten. Insbesondere bei Zelten können die Nutzer durch gutes Timing sparen. So zahlen Camper am Donnerstag 12 Prozent (35 Euro) weniger für ihre mobile Unterkunft als am Samstag. Diese Ersparnis im zweistelligen Prozentbereich aufgrund von „Dynamic Pricing“ ist allerdings die Ausnahme. In der Stichprobe von idealo.at liegt die Preisersparnis zwischen den Wochentagen bei durchschnittlich 4,9 Prozent. Der geringste Kostenunterschied (ein Prozent) wurde in der Kategorie Smartphones festgestellt.

Die Logik dahinter

"Die Gründe für dynamische Preisanpassungen sind vielschichtig und folgen keiner gemeinsamen Logik. Ein günstigster Einkaufstag lässt sich daher nicht pauschal identifizieren", stellt Veronika Bahr, Country Managerin von idealo Österreich, fest. "Wer beim Onlineshopping wirklich sparen möchte, sollte sich demnach weniger an Wochentagen orientieren, sondern vielmehr die langfristige Preisentwicklung eines Produkts verfolgen. Der natürliche Preisverfall und saisonale Effekte bieten deutlich größere Chancen auf Schnäppchen als das Dynamic Pricing. Eine Möglichkeit ist es, sich einen Preiswecker zu setzen. Auf diese Weise bekommen Verbraucher eine automatische Benachrichtigung, sobald der Wunschpreis erreicht ist."