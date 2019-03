Wohnbau-Kredite So kommen Sie zum günstigsten Kredit

Facebook

© (c) ehrenberg-bilder - stock.adobe.com (info@martinezel.de)

Die aktuelle Erhebung der Arbeiterkammer (AK) zeigt eines klar: Die angebotenen Zinssätze sind im Vergleich zu 2018 noch weiter gesunken und es sind heuer stärkere Unterschiede bei den Zinssätzen feststellbar.

Mehr als 30.000 Euro Unterschied

Konkret holten die AK-Spezialisten Angebote für einen 200.000 Euro-Kredit bei acht in Oberösterreich tätigen Bankinstitute und vier Bausparkassen ein. Die Rahmenbedingungen: 25 Jahre Laufzeit mit variabler Verzinsung und mit Fixzinsen für 10, 15 und 20 Jahre, unter der Voraussetzung einer guten Bonität der Kreditnehmer und hypothekarischer Besicherung. In Summe ergaben sich bei den Gesamtkosten Differenzen von mehr als 30.000 Euro. Vier der getesteten Banken bieten mittlerweile übrigens fixe Zinssätze für 20 Jahre an. Und die Bausparkassen haben bei variabler Verzinsung durch die zeitliche Begrenzung der Zinssatz-Obergrenzen mit 20 Jahren einen wesentlichen Vorteil eingebüßt und können mit den günstigsten Konditionen der Banken nicht mithalten. So der Befund der Arbeiterkammer.

Tipps für potenzielle Kreditnehmer