Die Konsumentenschützer der Arbeiterkammer Oberösterreich haben bei zehn Verleihstellen in Wintersportgebieten die Preise von Carvingski und Snowboards erhoben. Mit welchen Preisen man rechnen muss und was beim Ausborgen wichtig ist.

© (c) Lulu Berlu - stock.adobe.com

Erwachsene müssen für Mittelklasse-Allrounder mit einer Leihgebühr von 15 bis 26 Euro pro Tag rechnen. Inklusive Schuhe liegen die Preise für 6 Tage zwischen 51 und 168 Euro. Das Einsparungspotential von bis zu 117 Euro zeigt: Preise vergleichen lohnt sich! Zu diesem Schluss kommen die Experten der Arbeiterkammer bei ihrem Testlauf in Oberösterreich.

Soviel ist sicher

Versicherungsschutz ist laut Arbeiterkammer bei einer Leih-Ausrüstung die Ausnahme. Bei sechs von 10 Verleihstellen gab es keinen Versicherungsschutz gegen Beschädigung, Bruch oder Diebstahl. In einem Fall war zumindest die Versicherung für Bruch in der Leihgebühr enthalten. Es lohnt sich also nachzufragen, ob und zu welchen Bedingungen man von einem Versicherungsschutz ausgehen kann.

Tipps für den perfekten Leih-Ski

In größeren Skigebieten gibt es meist mehrere Anbieter – vergleichen Sie die Preise! Berücksichtigen Sie dabei auch, ob eine Versicherung inkludiert ist oder extra kostet. Online buchen ist meist günstiger. Dazu sparen Sie vor Ort Zeit und können sicher sein, dass das Gewünschte verfügbar ist. Häufig gibt es Aktionen zum Beispiel 7 Tage fahren und 6 Tage zahlen oder Rabatte für Kinder und Stammkunden. Erkundigen Sie sich im Voraus. Die Auswahl eines geeigneten Leihgeräts hängt von Ihrer körperlichen Verfassung (Größe, Gewicht, Fitness) und von Ihrem Fahrkönnen ab. Je exakter Sie diese angeben, umso größer die Chance den perfekten Ski zu bekommen. Optimal ist es, wenn Sie Skier während der Leihdauer tauschen können, zum Beispiel bei unterschiedlichen Pistenverhältnissen oder um Neues auszuprobieren.

Nicht auf den Helm vergessen!

Laut Test der Arbeiterkammer ist dafür für Erwachsene ein Leihpreis von 3 bis 10 Euro pro Tag zu berappen. Manchmal ist der Leih-Helm in der Gebühr für ein Paar Leih-Ski enthalten!