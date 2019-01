Facebook

Unsere Leserin parkt seit Langem in der gebührenfreien Zone im städtischen Bereich in einer Straße mit Wohnhäusern auf beiden Seiten. „Vor einem Haus ist der Zaun etwas nach hinten versetzt, davor ist ein geschotterter Streifen, wo man ohne Probleme parken konnte“, erzählt sie. Seit ein paar Tagen seien dort und vor anderen Häusern aber Tafeln mit „Parken verboten: Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt!“ aufgestellt. Sie möchte nun wissen: „Wird dies zu Recht so gehandhabt und wo kann man überhaupt nachschauen, ob diese Grundstücke tatsächlich Privateigentum sind oder nicht?“