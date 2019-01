Facebook

Unser Leser gab am 24. September nach einem privaten Ebay-Verkauf bei der Österreichischen Post ein Wertpaket nach London auf, adressiert an die Firmenadresse des Empfängers, an die sich dieser - wie dem Leser bestätigt wurde - regelmäßig Pakete liefern lässt. Am 3. November kam das Paket nach einer wahren Odyssee retour zum Absender, der es nun noch einmal (und wieder gegen Bezahlung von 16,27 Euro Portokosten) der Post anvertraute - diesmal adressiert an die Privatadresse des Empfängers, deren Richtigkeit er sich mehrfach bestätigen ließ, wie er betont. Auch diesmal kam das Paket nach einigen Wochen wegen Unzustellbarkeit wieder retour. „Der Empfänger erhielt nie eine Nachricht über einen Zustellversuch“, erklärt unser Leser. Die Antwort auf die Fragen, woran der Fehler nun genau liege und wie er zumindest seine Portokosten zurückerstattet bekommen könnte, blieb man ihm bei der Post-Hotline schuldig. „Darf ein Unternehmen für eine nicht erbrachte Leistung Geld verlangen, gleich zweimal?“ fragt er sich nun.