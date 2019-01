Facebook

Über die prekäre arbeitsrechtliche Situation tausender Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren, die in den vergangen Tagen beim Schneeräumen geholfen haben, haben wir bereits berichtet. Aber was sagt das Arbeitsrecht generell zum Fernbleiben vom Dienst, weil man in einem Katastrophengebiet helfen will? „Gesetzlich ist das völlig unbefriedigend geregelt“, erklärt der Arbeitsrechtsexperte Stefan Schmelzer von der Arbeiterkammer Steiermark. Einen zwingenden Entgeltanspruch, wie er in Katastrophenfällen regelmäßig lautstark gefordert werde, gebe es nicht. Und dieser sei, wie Schmelzer gesteht, auch durchaus ein zweischneidiges Schwert: „Firmen werden dann vor der Einstellung wohl fragen, ob jemand Mitglied einer Hilfsorganisation ist.“