Wenn Daten im Müll landen... Datenschutz bei kaputtem Handy, PC und Tablet

Unser Leser entsorgte sein kaputtes Tablet, bei dem er seine Daten nicht mehr löschen konnte, in einem steirischen Altstoffsammelzentrum und stellte nach einem Monat über die Standort-Suchfunktion seines Smartphones fest, dass das Gerät wieder aktiv und in Verwendung war, nach wie vor gekoppelt an seinen Account. „Ja, darf das denn sein?“, fragt sich der Leser.