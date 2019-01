Von der Gültigkeit fremdhändiger Testamente bis zur Ehe für alle: ein juristischer Rückblick auf das Jahr 2018 und was 2019 noch auf uns zukommt.

© stock.adobe

Fragt man in österreichischen Notariaten nach den Veränderungen, die im Vorjahr die größte Bedeutung für den Durchschnittsbürger hatten, kommt man schnell auf die OGH-Entscheidung zur Formvorschrift bei fremdhändigen Testamenten zu sprechen. Ein im Verlass angefochtenes fremdhändiges Testament, das aus drei losen Seiten bestand, die nur mit einer Büroklammer zusammengeheftet waren, wurde für nichtig erklärt. Die Ratio daraus erklärt Walter Pisk, der gemeinsam mit seinem Partner Peter Wenger ein Notariat in Graz führt, folgendermaßen: „Bei der professionellen Errichtung eines Testaments beim Notar oder Anwalt werden mehr als zweiseitige Testamente immer auf Bögen ausgedruckt, fremdhändige Testamente mit mehr als 4 Seiten werden jedenfalls vor dem Unterfertigungstermin genäht, und dies wird in der Schlussklausel vom Testator auch ausdrücklich bestätigt.“