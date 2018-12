Kleine Zeitung +

Wie Eltern Steuer sparen können So funktioniert der neue Familienbonus

Rund 250 Euro an Steuererstattung lassen sich in Österreich im Schnitt durch die freiwillige Arbeitnehmerveranlagung erzielen. Steuerlich absetzbar sind auch Ausgaben für Kinder. Was dabei heuer noch gilt, wer 2019 vom "Familienbonus Plus" profitieren wird - und wer durch den Rost fällt.