Ablaufdatum, Barablöse und Aufzahlungen So bleiben Gutscheine ihr Geld wert

© Sinisa Pismestrovic

Auch wenn auf vielen gekauften Gutscheinen eine Gültigkeitsdauer von nur zwei oder drei Jahren angegeben ist: Die allgemeine Verjährungsfrist für gewöhnliche Gutscheine liegt bei 30 Jahren. Fristverkürzungen sind laut Oberstem Gerichtshof (OGH) nicht generell ausgeschlossen, es müssen aber triftige Gründe dafür vorliegen. „Je kürzer die Frist, desto gewichtiger müssen die dafür angeführten Argumente sein. Der OGH führte zudem aus, dass es jedenfalls zu einer umfassenden Interessensabwägung kommen müsse“, erklärt Joachim Kogelmann von der Abteilung Recht des Vereins für Konsumenteninformation (VKI), der sich heuer verstärkt dieser Thematik angenommen hat. Was in jedem Fall zu bedenken ist: Der Verbraucher ist im Normalfall schon in Vorleistung gegangen bzw. hat den Gutschein bezahlt und kann seine Ansprüche bei einem Fristablauf nicht mehr geltend machen. Das Unternehmen hingegen hat sich bereichert. „Letztlich kommt es hier aber immer auf den Einzelfall an“, betont der Jurist und beantwortet die häufigsten Fragen zum Thema Gutschein.