INTERNETBETRUG Häuptlingstocher Fräulein Vivian braucht Hilfe

Aus unserer Rubrik „Neulich in der Mailbox“ diesmal ein besonders unterhaltsamer Versuch von Internetbetrug. Die „Africaconnection“ kennen Ombudsmann- und -frau-Redaktionen schon seit Jahrzehnten. Was heute morgen in unserem digitalen Postkasten landete, ist aber ein ganz besonderes Märchen. Man lese und staune: