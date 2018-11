IHR GUTES RECHT Was ein halbes Fahrzeug im Streitfall wert ist

Facebook

Unser Leser erwarb im Jahr 2007 gemeinsam mit seinem Bruder einen Traktor, damals verstanden sich die zwei noch wunderbar. Die Anmeldung des Fahrzeugs erfolgte auf den Namen des Bruders unseres Lesers, die Versicherung für das Gefährt übernahm er selbst. Seit fünf Jahren hat sich das Verhältnis der Geschwister allerdings stark abgekühlt, wie der Leser berichtet. „Ich musste nach einer Anzeige meines Bruders auch vor Gericht erscheinen“, schildert der Betroffene, warum er sich mit der Verwandtschaft auch keinen Traktor mehr teilen will. „Ich wollte meinem Bruder mein Hälfteeigentum verkaufen oder ihm seine Hälfte abkaufen - beides lehnte er ab“, erzählt er. Im Gegenteil: „Er hat, ich glaube, das war im Jahr 2017, auch noch die Versicherungspolizze auf seinen Namen umschreiben lassen.“

Nicht nutzbar und nicht zu verkaufen

Die Versicherung habe ihm nun schriftlich mitgeteilt, dass er weder den Zulassungsschein umschreiben lassen könne, noch den Traktor abmelden dürfe. „Nachdem ich den Traktor weder kaufen, verkaufen, abmelden oder auch nur nutzen kann, weil ich ja keinen Zulassungsschein besitze, ist er für mich völlig wertlos“, hält der Leser fest und fragt: „Gibt es eine Lösung, an die ich noch nicht gedacht habe?“

Der Klagenfurter Rechtsanwalt Klaus Haslinglehner, den wir zu diesem Fall befragt haben, hält dazu fest: „Ihnen als Miteigentümer des Traktors steht grundsätzlich auch das Recht zur Benützung der gemeinsamen Sache zu.“ Hierfür bedürfe es allerdings einer Benützungsvereinbarung mit dem Bruder, die offensichtlich nicht getroffen werden könne. Da man sich nun so gar nicht über die Zukunft des Traktors einig werden kann, sei eine Aufhebung der Miteigentümerschaft anzustreben. „Hierzu wäre eine Teilungsklage vor Gericht zu erheben“, erklärt der Anwalt. Da eine sogenannte Realteilung, also eine Zerlegung des gemeinsamen Besitzes, in diesem Falle wohl keinen der Brüder glücklich machen würde, komme es zur Zivilteilung. Einfach gesagt heißt das: Der Traktor wird verkauft und der Erlös anschließend zwischen den Brüdern aufgeteilt.

Im schlimmsten Fall

So angespannt, wie sich die Beziehung unseres Lesers zu seinem Bruder darstellt, muss in diesem Streitfall freilich bedacht werden, dass es auch im Zuge eines Gerichtsverfahrens nicht unbedingt zu einer Einigung der Streitparteien kommen muss. Für diesen Fall hält Haslinglehner fest: „Dann wird das Gericht ein Teilungsurteil fällen, mit diesem kann eine Exekution geführt werden.“ Im Rahmen dieses Exekutionsverfahrens komme es dann zur Versteigerung des Traktors. „Der damit erzielte Erlös wird dann entsprechend den Miteigentumsquoten, in diesem Fall also hälftig, aufgeteilt.“ Wieweit die Prozesskosten, die bis dahin angefallen sind, noch in einem vernünftigen Verhältnis zum Wert des "halben Traktors" stehen, ist freilich eine andere Frage.