Bernadette Pöcheim von der AK erklärt, wie sich frisch gebackene Väter am besten am Familienleben beteiligen können.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Viele Väter wollen ihre Kinder beim Aufwachsen intensiv begleiten © JenkoAtaman - stock.adobe.com

Das Baby ist da, der Vater stolz und fest entschlossen, sich eine Familienzeit zu gönnen. Aber was dann? Auf zum Chef, um eine Väterkarenz anzumelden – oder doch einen Papamonat, wie die Freistellung nach Familienzeitbonusgesetz im Volksmund heißt? Erfreulicherweise wollen sich immer mehr Väter engagieren. In welcher Form sie das am besten können, klären wir in einer persönlichen Beratung.