Beim Kauf eines Gebrauchtfahrzeugs gilt: Je privater, desto barer. Die zertifizierten Gebrauchtfahrzeughändler sind da weniger „scheinheilig“. Anbei ein paar finanztechnische Aspekte, die für den Kauf beim Händler sprechen:

Leasing und Kredit

Ja, Leasing geht auch beim Gebrauchten. Allerdings nur, wenn beim Fahrzeug die Mehrwertsteuer noch nicht bezahlt wurde, was in der Regel nur bei Firmenfahrzeugen der Fall ist. Bei Krediten hat der Händler die Möglichkeit, eine monatliche Ratenzahlung auf drei, vier oder fünf Jahre oder einen Restwertkredit zu gewähren. Letzterer bietet die Möglichkeit, die Monatsraten besonders niedrig zu halten, denn der Restwert des Fahrzeugs wird erst am Vertragsende fällig.

Auch eine Option: die 50-50 Finanzierung: Der Kunde zahlt im ersten Jahr die erste und im Jahr darauf die zweite Hälfte der Summe. Aus dieser zweiten Hälfte kann dann auch noch ein Kredit gemacht werden. Analog dazu gibt es die beliebte Drittelfinanzierung auf drei Jahre.

Versicherung

Über die Garanta-Bank kann der österreichische Fahrzeughandel Unfall-Teilkasko-Versicherungen anbieten. Diese deckt Schäden an Gebrauchten mit einem Alter ab 12 Monaten. Beim Versicherungsabschluss über den Kfz-Handel reduziert sich der reguläre Selbstbehalt von 1000 Euro auf bis zur Hälfte, sofern das Fahrzeug auch im entsprechenden Kfz-Betrieb repariert wird.