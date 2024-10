Wohin genau die Reise der individuellen Mobilität in Zukunft geht, mag ungewiss sein. Fest steht, dass Kfz-Techniker:innen und Karosseriebautechniker:innen immer gefragt sein werden. Und auch im Kfz-Verkauf wird es in absehbarer Zukunft keinen Mangel an Arbeitsplätzen geben.

Die Voraussetzung für alle drei Berufe sind ein grundsätzliches Interesse an Motorsport, ein Wissen darüber, welche Autos oder Motorräder gerade aktuell sind, und eine Vorliebe für Design und Form. Der Rest ist reine Ausbildungssache: Die Kfz-Lehre dauert dreieinhalb Jahre. Zwei Jahre lang absolvierst du ein Grundmodul in Kraftfahrzeugtechnik. Und die restlichen eineinhalb Jahre lang schließt du eines der folgenden Hauptmodule ab: Personenkraftwagentechnik, Nutzfahrzeugtechnik oder Motorradtechnik.

Auch die Lehre Karosseriebautechnik dauert dreieinhalb Jahre. Neben Karosseriebautechnik, Lackiertechnik, angewandte Mathematik u.a.m. beinhaltet dieser Unterricht auch Laboratoriumsübungen sowie verschiedenste Praktika und bietet damit eine vielseitige und praxisnahe Ausbildung.

Die Schwerpunktlehre Automobilkauffrau/-mann baut auf dem Lehrberuf Einzelhandel auf und bietet eine maßgeschneiderte Ausbildung in den Bereichen Verkauf, Administration, After Sales und Persönlichkeitsentwicklung. Sie ist auch ideal für Quereinsteiger:innen.