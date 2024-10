Sicher, so eine automobile Langzeitbeziehung hat auch ihre schönen Seiten. Aber aus nostalgischen Gründen allein sollte man nicht am alten Fahrzeug festhalten. Zumal es durchaus gute Gründe gibt, sich ein neueres Gebrauchtfahrzeug zuzulegen:

1. Günstige Finanzierung: Da tut sich was am Gebrauchtfahrzeugmarkt: Der Fachhandel hat für fast jede Geldtasche ein maßgeschneidertes Finanzierungspaket. Und: Einzelne Hersteller bieten für ihre Gebrauchten bereits ähnliche Sonderfinanzierungspakete und -garantien an wie für ihr Neufahrzeug.

2. Endlich auch mit Extras!

Volllederausstattung, Klimaautomatik, Einparkassistent oder integriertes Navi – bei jüngeren Gebrauchtfahrzeugen ist die begehrte luxuriöse Vollausstattung endlich leistbar!

3. Gewährleistung & Garantie.

Die Gewährleistung beziehungsweise die Garantiepakete des Fachhandels bieten höchste Sicherheit.

4. Geringerer Verbrauch.

Mit jeder neuen Fahrzeuggeneration verringern sich Spritverbrauch und Emissionswerte. Jedes jüngere Gebrauchtfahrzeug schont also sowohl den Geldbeutel als auch die Umwelt.

5. Sicherheit.

Aktive und passive Sicherheit entwickeln sich ebenfalls von Baujahr zu Baujahr weiter. Profitieren Sie davon – schnappen Sie sich einen Jüngeren!