Die für September geplanten Produktionssteigerungen würden auf Juli und August vorgezogen. Das Land habe seine Haltung geändert, um die Ölpreise im Rahmen einer Annäherung an die US-Regierung zu beruhigen, heißt es in dem Bericht weiter. Die offizielle Ankündigung könnte laut dem Blatt bereits auf dem Opec+-Treffen am (heutigen) Donnerstag erfolgen.

Saudi-Arabien hatte als größter Produzent innerhalb der Ölförder-Organisation Opec trotz Drängen der USA bisher an den festgelegten Erhöhungsschritten festgehalten. Durch Opec+ stieß auch Russland zur Organisation dazu. Einige Mitglieder des Ölkartells erwägen, Russland aus einer Ölfördervereinbarung auszuschließen.