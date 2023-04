Lazio-Kapitän Immobile bei Unfall mit Straßenbahn verletzt

Der italienische Fußball-Star Ciro Immobile hat sich bei einem Autounfall verletzt. Der Kapitän von Lazio Rom krachte mit seinem Geländewagen am Sonntag in der Früh in Rom in eine Straßenbahn. Laut Angaben seines Clubs zog sich der 33-Jährige dabei ein Verrenkungstrauma der Wirbelsäule und einen offenen Rippenbruch zu. Seine beiden mit ihm im Auto sitzenden Töchter seien ebenfalls für Kontrollen ins Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Feuerwehrsprecher.