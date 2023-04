Salzburg besiegt Südtirol und holt sich "Matchpuck"

Red Bull Salzburg fehlt nur noch ein Sieg zum achten Titel in der grenzüberschreitenden Eishockeyliga. Der Titelverteidiger besiegte am Freitag im heimischen Volksgarten HCB Südtirol mit 3:0 (1:0,1:0,1:0) und ging in der "best of seven"-Serie mit 3:1 in Führung. Die Salzburger können damit am Sonntag (17.30 Uhr/live Puls24) in Bozen die Finalserie für sich entscheiden.