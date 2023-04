Erler/Miedler verpassen Doppel-Turniersieg in Marrakesch

Der Tiroler Alexander Erler und der Niederösterreicher Lucas Miedler haben den Finalsieg beim ATP250-Turnier in Marrakesch verpasst. Die beiden Tennisprofis verloren am Samstag das Endspiel des Sandplatzturniers in Marokko gegen Marcelo Demoliner/Andrea Vavassori (BRA/ITA) knapp mit 4:6,6:3 und 10:12 im entscheidenden Tiebreak. Das an Nummer drei gesetzte rot-weiß-rote Duo muss damit auf den vierten ATP-Titel nach Acapulco (2023), Wien (2022) und Kitzbühel (2021) warten.