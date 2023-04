Siege für Bayern und Dortmund in Duellen an der Spitze

In der deutschen Bundesliga sind die zwei direkten Duelle innerhalb des Spitzenquartetts mit Favoritensiegen zu Ende gegangen. Bayern München gewann am Samstag beim SC Freiburg 1:0, womit dem deutschen Fußball-Rekordmeister die Revanche nach dem Pokal-Aus am Dienstag glückte. Verfolger Borussia Dortmund setzte sich gegen Union Berlin mit 2:1 durch. Bayern behauptete damit als Tabellenführer den knappen Zwei-Punkte-Vorsprung auf den BVB.