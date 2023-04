Rodionov beginnt in Portugal am Dienstag (3. Match) gegen den Spanier Albert Ramos-Vinolas, gegen den 35-Jährigen hat der 23-jährige Niederösterreicher bisher noch nie gespielt. Rodionov als 120. wie Ofner als 122. haben nach zuletzt guten Leistungen am Montag jeweils ein neues Karrierehoch erreicht. An der Spitze löste der Serbe Novak Djokovic den Spanier Carlos Alcaraz wieder ab.

Gewinnt Qualifikant Ofner diesmal gegen den weiter bei nur einen Saisonsieg haltenden Thiem (111.), überholt er ihn. Rodionov könnte freilich im Turnierverlauf seinerseits an seinem Landsmann noch vorbeiziehen. Thiem startete am Montag in Portugal mit einem Erfolgserlebnis. Im Doppel gewann er mit dem Portugiesen Joao Sousa gegen Ben Shelton/Duarte Vale (USA/POR) mit 6:4,6:2.