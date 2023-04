Verstappen gewinnt in Melbourne vor Hamilton

Red Bull Racing ist auch im dritten Lauf der diesjährigen Formel-1-WM das Maß der Dinge gewesen. Am Sonntag fuhr Weltmeister Max Verstappen zum Sieg beim Großen Preis von Australien. Der Niederländer setzte sich in Melbourne bei seinem 37. Grand-Prix-Erfolg vor Lewis Hamilton im Mercedes und Aston-Martin-Pilot Fernando Alonso durch, der zum dritten Mal heuer den dritten Platz belegte. Für Verstappen, der die WM-Führung ausbaute, war es der erste Sieg in Australien.