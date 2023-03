Bruins sichern sich in NHL Presidents' Trophy

Die Boston Bruins haben sich in der National Hockey League eine erste Auszeichnung gesichert. Das Traditionsteam setzte sich am Donnerstag gegen die Columbus Blue Jackets mit 2:1 nach Verlängerung durch und avancierte damit vorzeitig zum Gewinner der Presidents' Trophy. Die geht jährlich an den NHL-Club, der die meisten Punkte im Grunddurchgang erreicht hat. Die Bruins werden damit als Nummer eins der Eastern Conference in die Play-offs einziehen.