Austria Wien und Klagenfurt in der Meistergruppe

Austria Wien und Austria Klagenfurt haben sich die letzten zwei Plätze in der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga geholt. Die Wiener Austria gewann am Sonntag zum Abschluss des Grunddurchgangs das Stadtderby gegen Rapid mit 2:0 (1:0) und sicherte sich Rang fünf. Die Kärntner schafften trotz einer 2:4 (1:2)-Niederlage in Lustenau so wie im Vorjahr den Sprung in die Top 6, weil Konkurrent WSG Tirol zu Hause gegen Sturm Graz mit 0:2 (0:0) verlor.