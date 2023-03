In der Nacht hatte es in Andorra geschneit, die Pistenverhältnisse waren weich, Kugelgewinnerin Shiffrin nutzte die Nummer 1 optimal aus. Allerdings ließ der Untergrund auch mit Nummern nach zehn noch starke Fahrten zu, wie beispielsweise die Polin Maryna Gasienica-Daniel (4./+0,65) bewies. Gewinnt Shiffrin, holt sie sich die Riesentorlauf-Bestmarke, derzeit liegt sie ex aequo mit der Schweizerin Vreni Schneider mit 20 Erfolgen voran.

Die ihre Karriere beendende Französin Tessa Worley war vorerst Siebente (+1,05). Die weiteren Österreicherinnen waren weit abgeschlagen: Auf 15 lag Franziska Gritsch (+1,93), auf 18 Stephanie Brunner (+2,38), auf 19 Katharina Liensberger (+2,97), Julia Scheib schied aus. Der zweite Durchgang ist für 12.00 Uhr angesetzt (live ORF 1).