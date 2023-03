Der 19-Jährige besiegte den Australier Thanasi Kokkinakis 6:3,6:3 und trifft nun in der Nacht auf Dienstag (MEZ) auf den Niederländer Tallon Griekspoor. Inklusive dieser Partie braucht Alcaraz noch fünf Siege, um erstmals seit Jänner wieder die Topposition im Ranking einzunehmen. Erleichtert könnte ihm das werden, da die Nummern zwei und drei des Events schon out sind. Denn der Grieche Stefanos Tsitsipas unterlag in Runde zwei dem Australier Jordan Thompson 6:7(0),6:4,6:7(5), der Norweger Casper Ruud (3) in Runde drei dem Chilenen Cristian Garin 4:6,6:7(2).

Bereits in das Achtelfinale eingezogen sind u.a. Alexander Zverev und Daniil Medwedew (5), der Deutsche und der Russe treffen nun aufeinander. Medwedew hat seit seinem Drittrunden-Out bei den Australian Open nicht mehr verloren. Seine Siegesserie läuft mittlerweile über 16 Partien und beinhaltet die Titelgewinne in Rotterdam, Doha und Dubai. Gelingt dem 26-Jährigen auch ein Finalsieg in Indian Wells, wo am Samstag mit 61.000 Fans ein Besucherrekord aufgestellt wurde, würde er sich im Ranking von Position sechs auf fünf verbessern.