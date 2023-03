Barcelona siegt ohne Glanz bei Athletic Bilbao

Der FC Barcelona hat mit einem 1:0-Auswärtssieg bei Athletic Bilbao die Tabellenführung in der spanischen Fußball-Liga zementiert. Torschütze am Sonntag war Raphina (45.+1), der Treffer hielt der Überprüfung des Video-Assistenten wegen eines möglichen Abseits stand. Barça liegt in der Tabelle damit wieder neun Punkte vor Real Madrid.