Österreichs Topfahrer hatten bei Kaiserwetter am Podkoren ihre liebe Not. Manuel Feller sah nach zuletzt vier Ausfällen in Folge in dieser Disziplin immerhin das Ziel. Der an Rückenproblemen laborierende Tiroler plagte sich am sehr drehenden Kurs aber sichtlich (+3,67). Schwarz fand zunächst nicht den Rhythmus, vermied dann nach einem Innenskifehler - anders als Brennsteiner - gerade noch den Ausfall.

Patrick Feurstein blieb im oberen Teil mit der Hand an einem Tor hängen, war in einem Rennen der weiten Zeitabstände als 14. (+3:01) nach 30 Läufern dennoch zweitbester Österreicher. Odermatt führt die Wertung vor der Entscheidung des vorletzten Saison-Riesentorlaufs (ab 12.30 Uhr/live ORF 1) mit 140 Punkten Vorsprung auf Kristoffersen an.