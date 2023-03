Die Wiener verdarben Maximilian Senft dessen Trainerdebüt bei den Innviertlern. Die Rieder gingen zwar durch einen direkt verwandelten Eckball von Stefan Nutz (22.) in Führung, die Austria wendete durch Haris Tabakovic (33.), ein Eigentor von Julian Turi (56.) und Andreas Gruber (82.) aber das Blatt. Ried musste nach einer Roten Karte für David Ungar nach einem groben Foul (47.) fast eine Spielhälfte lang in Unterzahl agieren. Am Tabellenende hat die Spielvereinigung nun zwei Zähler Rückstand auf Altach. Die Austria schob sich vorerst bis Sonntag an der WSG Tirol vorbei auf den fünften Platz vor.

Sturm Graz ist auch ohne den kränkelnden Trainer Christian Ilzer auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Beim 2:0 in Lustenau feierte der erste Salzburg-Verfolger einen klassischen Arbeitssieg, der letztlich ungefährdet war. Verteidiger David Affengruber bewies erneut Torgefahr (52.), Tomi Horvat besorgte den Endstand (76.). Die Vorarlberger fielen auf Rang neun zurück und spielen fix in der Qualifikationsgruppe. Sturm verkürzte den Abstand auf den am Sonntag bei Rapid gastierenden Leader Salzburg auf sechs Punkte.

Der WAC wird in der fünften Saison seit der Bundesliga-Reform erstmals nicht in der Meistergruppe spielen. Nach der 1:2-Pleite in Hartberg haben die Wolfsberger zwei Runden vor der Ligateilung keine Chance mehr auf die Top 6. Der in der 71. Minute eingewechselte Ruben Providence sorgte in der 90. Minute für den verdienten Sieg der aktiveren und gefährlicheren Hartberger. Dominik Prokop hatte den TSV mit seinem ersten Bundesligatreffer seit Mai 2019 in Führung (16.) gebracht, Tai Baribo gelang per Elfmeter nach VAR-Entscheidung der Ausgleich (33.). Dank des ersten Heimsiegs seit August überholten die Steirer den SCR Altach und haben als Tabellenzehnte drei Zähler Vorsprung auf den Tabellenletzten Ried.

Die 20. Runde wird am Sonntag mit den Partien WSG Tirol - LASK und Austria Klagenfurt - SCR Altach (jeweils 14.30 Uhr) sowie dem Schlager Rapid Wien - Red Bull Salzburg (17.00) abgeschlossen. Nach 22 Runden werden die Punkte und das Feld geteilt.