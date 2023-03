Gogl-Walli bei Hallen-EM Vierte, Fuchs Siebenter

Susanne Gogl-Walli ist am Samstagabend bei der Leichtathletik-Hallen-EM in Istanbul über 400 m an die vierte Stelle gelaufen. Die 26-Jährige sorgte in 51,73 Sek. für einen neuen österreichischen Indoor-Rekord. Gold ging an die Niederländerin Femke Bol, die sich in 49,85 durchsetzte. Sprinter Markus Fuchs kam im Finale über 60 m an die siebente Stelle, seine 6,59 Sek. bedeuteten persönliche Bestleistung. Europameister wurde der Italiener Samuele Ceccarelli in 6,48.